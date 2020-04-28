أرقام الخطوط الساخنة بعدد من الوزارات بشأن أضرار كورونا

اتخذت العديد من الوزارات وأجهزة الدولة عدد من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدـ19.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية عدد من الخطوط الساخنة التابعة لأجهزة الدولة والتي تتلقى الشكاوى المتعلقة بأضرار فيروس كورونا المستجد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوط الساخنة لأهم الوزرات وأجهزة الدولة

خصصت عدد من الوزارات خطوطا ساخنة لتلقي شكاوى المتضررين من أحداث فيروس كورونا المستجد على النحو التالي:

ـ الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.

ـ الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ـ الخط الساخن للعاملين بالقطاع السياحي 19654.

ـ الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280.

ـ الخط الساخن لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج 19787.

ـ الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

ـ الخط الساخن لوزارة الأوقاف المصرية 01008806466.

ـ الخط الساخن لوزارة الصناعة والتجارة 27921227.

ـ الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439.

ـ الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 19126.

ـ الخط الساخن لوزارة التعليم العالي 19468.

ـ الخط الساخن لوزارة العدل لشكاوي الشهر العقاري مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، ومكاتب الإسكندرية 01555887722، مكاتب باقي الجمهورية 01555887733.

ـ الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 155.

ـ الخط الساخن لوزارة القوى العاملة للاستعلام عن العمالة غير المنتظمة 142.