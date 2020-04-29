إجراءات مشددة ضد كورونا.. قبل اجتماع شوقي وعبدالغفار بالبرلمان اليوم

يستدعي مجلس النواب، اليوم الأربعاء، وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، لعرض تقرير بشأن استعدادات الوزارتين لامتحانات الطلاب خلال الأسابيع المُقبلة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة، لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد على المنظومة التعليمية، منذ وقف الدارسة الشهر الماضي.

ومن جانبه قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجه خلال الجلسات الماضية، بضرورة حضور وزيري التعليم، لعرض رؤيتهم بشأن تعامل المنظومة التعليمية في ظل أزمة كورونا، مشيرا إن اللجنة استجابت لهذا الأمر، ومن المقرر حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لمعرفة مدي جاهزية الحكومة لامتحانات الثانوية العامة وشهادات السنة الأخيرة بالجامعات.

وأضاف هاشم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن اللجنة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، سواء بقياس حرارة الضيوف، أو حتى تطبيق المسافات المتباعدة بين الحاضرين، واستخدام الكمامات والمطهرات أثناء التواجد في اللجنة، لذلك اجتماع اللجنة سيتم عقده في قاعة واسعة حتى يمكن تطبيق هذه الإجراءات.