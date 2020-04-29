سهر الصايغ ويوسف الشريف.. "دويتو" ناجح من كفر دلهاب إلى النهاية

خطفت الفنانة سهر الصايغ الأنظار، خلال الايام الخمس الماضية، بمشاركتها فى مسلسل "النهاية"، مع الفنان يوسف الشريف، وأصبح الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حققت حلمها، وامتلك الشخص، الذى تحبه حتى لو كان إنسانا ألي فى عام 2120.

مشاركة سهر مع يوسف الشريف، تعد الثانية لها بعد النجاح الكبير الذى حققه الاثنين من عامين، فى مسلسل كفر دلهاب مع نفس المؤلف "عمرو سمير عاطف".

فسهر توهجت بقوة بعد أن تقصمت دور "زهرة"، فى مسلسل كفر دلهاب، وظهرت موهبتها، ما أدى إلى اعتماد يوسف الشريف عليها فى مسلسل النهاية، الذى استمر تحضيره لمدة عامين لتلعب دور "رحاب".

مسلسل "النهاية"، يدور حول مهندس يبحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، في عام 2120 بالقدس، يحاول لكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه، العمل الدرامي إخراج ياسر سامي وإخراج عمرو سمير عاطف.