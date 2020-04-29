دراما الواقع.. "فلانتينو": وراء كل رجل "زوجة مسيطرة".. هي تشد وهو يستحمل

الزوجة القوية المسيطرة على زمام الأمور فى البيت، والمتحكمة فى كل مجريات حياة زوجها وأولادها، دور جسدته الفنانة دلال عبدالعزيز، فى مسلسل «فلانتينو» الذى يُعرض حالياً ضمن السباق الدرامى الرمضانى، من وحى زوجات مصريات يقمن بالدور نفسه متخليات عن أنوثتهن بدعوى حماية أسرهن والحفاظ على النظام فى البيت، وتوفير المناخ الذى يساعد أبناءهن على النجاح.

يحكى إبراهيم يحيى، عن زوجته «ابتسام»، التى يشبّهها بشخصية «عفاف» فى المسلسل، حيث تصر على أن تتمسّك بزمام كل الأمور فى المنزل، حتى وصفها البعض بأنها رجل المنزل: «أحياناً أجد أنها مضطرة إلى ذلك، بسبب طبيعة المرض النفسى الذى أعانى منه، والذى يجعلنى فى أحيان كثيرة أتخيل أشياء، فيتداخل عندى الواقع بالخيال، فهى كانت مضطرة فى الكثير من الأحيان إلى القسوة علىّ وعلى أولادنا، من أجل ضمان سير الأمور كما يجب، فكانت تأخذ مرتبى بمجرد أن أحصل عليه، وتعطينى منه جزءاً صغيراً ثمن السجائر، والجلوس على المقهى».

يعترف «إبراهيم» بأنه فى البداية كان مختنقاً من هذا السلوك لكنه اكتشف أنه لولا ذلك لما كان البيت سار بهذا النظام لمدة 20 عاماً: «لولا ذلك لكان شبح الانفصال وضياع الفتاتين يخيّم على حياتنا».

زوجة محسن محمد، 65 عاماً، لم تختلف كثيراً، يحكى أنه كان يعانى فى بداية حياته معها بسبب سيطرتها الشديدة داخل المنزل، لكنه لم يعارض ذلك، واستسلم لطريقتها فى إدارة البيت، لأن نتائج ذلك كانت إيجابية على حياتهم: «زوجتى تعمل موظفة فى إحدى الهيئات التابعة لوزارة العدل، وهو ما أثر عليها وجعلها تتميز بالدقة والصرامة الشديدة، فى البداية كنا نتشاجر كثيراً، لكن بعد إنجاب 4 فتيات، أدركت أن هذا الأسلوب هو الأنسب لنظام البيت، لضمان تربيتهن بشكل جيد، وعدم التأثر بالعوامل الخارجية الضارة وأبسطها صديقات السوء، وحالياً بعد 35 عاماً من الزواج، أستطيع أن أقول إننى مدين لزوجتى بالكثير، وإن حياتى لا تستقيم بدونها».

أبدى ياسر محمود، إعجابه بالشخصية التى تقدّمها دلال عبدالعزيز هذا العام، ويرى طباعها متجسّدة فى والدته التى تتحمّل مسئولية كل شىء: «والدتى صارمة جداً وتحب النظام وتتشاجر معنا فى حال سبّبنا أى فوضى بالمنزل، لكنها رغم شخصيتها القوية تغمرنا بحنانها فننسى حدتها».