المرق والكشك أشهر أكلات الأسايطة في رمضان

على الرغم من أن رمضان هذا العام، يختلف يختلف عن أى شهررمضان سابق، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية، التى وضعتها الدولة لحماية المواطنين من كورونا، إلا أن عادات وتقاليد أهالى محافظة أسيوط وطقوسهم فى شهر رمضان لا تتغير، خاصة ما يتعلق بأنواع الأطعمة، حيث تنوع المأكولات والأطعمة على سفرة إفطار رمضان، إلا أنه لا تخلو سفرة رمضانية فى أى منزل من المنازل بأسيوط، خاصة القرى من وجود الكشك، والمرق في وجبة الإفطار، بالإضافة لأنواع الأطعمة الأخرى.

تقول سماح صلاح "ربة منزل"، نستعد لقدوم شهر رمضان والتجهيز له منذ بداية شهر شعبان، وأول شئ نبدأ فى تجهيزه هو "الكشك"، ليكون جف مع بداية رمضان، موضحة أن جميع العائلات والمنازل قبل رمضان، تصنع الكشك بكميات كبيرة، ونقوم بتوزيعها علي الجيران، ويأخده المسافرين لخارج المحافظة منها.

وأضافت أن أشهر الأطعمة فى اليوم الأول لرمضان، "المرق باللحم"، لافته إلى وجود من لا يتحمل أكل المرق، لأنه "مدهن وتقيل"، فيستبدله بأى طبيخ آخر المهم يكون فيه لحوم.

وأشارت "نعمه حسن"، إلى أن من أشهر عادات أهالي أسيوط ليلة رؤية رمضان، هو خبز العيش الشمسى، لأن الطبيخ لا يحلو إلا به، خاصة مع المرق و الملوخية والبطاطس المطبوخة بالإضافة للفول المدمس الذي يعد وجبة السحور الأساسية.

وفى سياق آخر، ذكر" زياد محمد " موظف أنه دوما يفضل فى أول أيام رمضان، أكل الطواجن خاصة "البامية باللحمة، ومحشي (كوسة، باذنجان، فلفل) وطبق سلطة خضراء، مشيرا إلى أن اليوم الأول، نشتهى فيه جميع الأطعمة وفى النهاية لا نأكل منها شيئا.

ولفت "طه محمد" موظف إلى أن الكنافة البلدى هى أول شئ يفكر فيه فى أول أيام الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه يفضلها عن الكنافة الآلى، لافتا إلى أن الوقوف حول الفرن والكنفانى يرش الكنافة فى حد ذاته، منظر ممتع، عادة يحب أن يمارسها فى أول رمضان.