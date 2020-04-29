حظك اليوم الأربعاء 29-4-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثي برج الجدي بالانظباط والمثاليه والصبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

كن صريحا مع شريك حياتك أو مع الأحباب ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.