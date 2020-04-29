دويتش فيله: كورونا غير السياسات الأمنية للدول

قالت الإذاعة الألمانية "دويتش فيله"، إنه رغم تنامي الإنفاق على التسلح، باغت فيروس كورونا، الكثير من جيوش العالم، وتابعت في تقرير لها أنه إزاء التهديدات التقليدية يملك الجيش الأمريكي جاهزية واستعدادات عالية.

لكنه وبالتأكيد، غير مؤهل لاحتواء مخاطر بيولوجية بوزن جائحة فيروس كورونا، طبقاً لتقرير كريستوفر بيربل من معهد أبحاث كاتو.

وأضاف التقرير، أن الجيش والبحرية الأمريكية ليست بمنأى عن أخطار الجائحة، والشاهد على ذلك هو إعلان انتشار فيروس "كورونا" بين أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت وعددهم 5000.

وفيما ينتشر المرض في الولايات المتحدة الأمريكية، تبدو البنى التحتية الصحية والطبية غير مؤهلة للتعامل معه في عدد كبير من الولايات، وبهذا الخصوص تحدث بيربل نائب رئيس معهد كاتو إلى "دويتش فيله" مبيّناً أن "الأمريكيين يهيئون الأذهان اليوم لفكرة تكريس كثير من الاستثمارات لنظام الرعاية الصحية"، لكنه يلفت النظر إلى أنّ هذا التوجه قد يتغير حال عبور أزمة الجائحة.

وتابع التقرير أن عدم الاستعداد على المستوى العسكري لمواجهة تحديات مرضية لا يقتصر على الجيش الأمريكي، إذ يرى الخبير العسكري الروسي الكسندر جولتس بدوره أن القيادة في بلده لا تتخذ إجراءات مناسبة للتصدي للجائحة، ويقول بهذا الخصوص "الجنرالات مستعدون دائماً لخوض حروب الماضي".

ويقول جولتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بممثلين عن مراكز الصناعات الحربية حال اجتياح الفيروس لروسيا وحسب ما قاله جولتس لـ"دويتش فيله" مبينا أنّ الكوادر العسكرية قد توقعت من بوتين "أن يناقش سبل توجيه الاقتصاد لإنتاج عقارات العلاج وكمامات وملابس الوقاية الطبية"، لكن ولدهشة المتحدث، فقد ركز بوتين على كيفية تأمين انتاج وتصدير مزيد من الأسلحة.

من جهة اخرى، فإن جو بايدن، منافس الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في نوفمبر المقبل قد أعلن عن خطط لاستحداث منصب خاص في الحقيبة الوزارية المقبلة تختص بالتعامل مع التهديدات الناشئة عن الأوبئة والجوائح وقضايا المناخ، في حال جرى انتخابه رئيساً للبلاد.

أما كريس مورفي، السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيكتكوت فقد كشف لمنظمة صندوق مارشال الألمانية التذكارية أنّ على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة رسم أجندتها الأمنية بما يضع الجوائح والتغيرات المناخية والأضرار بالبيئة ضمن دائرة التهديدات الأمنية الجدية.

وأعرب مورفي، عن دعمه لميزانية دفاع ذات أولويات مختلفة نظراً لأنّ "هناك وكالات أخرى إلى جانب وزارة الدفاع معنية بالدفاع عن البلاد" حسب وصفه.