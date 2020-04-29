حظك اليوم الأربعاء 29-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الدلو بالشخصية الطفولية والمألوفة، ولديه الكثير من الاصدقاء ويحب الاخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة ومن المناسب أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب الأجواء العدائية مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.