حظك اليوم الأربعاء 29-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحوت بالاحساس والابداع والعاطفة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يحررك اليوم من الضغوط وتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

حالة حب تجعلك اليوم رومانسيا متفهما وودودا وتتحسن اليوم حالتك المزاجية وتبدو في وضع أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.