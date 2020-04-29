في 6 معلومات.. تفاصيل أكبر جراج متعدد الطوابق بالإسكندرية

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي لأكبر جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، خلال جولة تفقد خلالها المشروعات التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

أوضح وزير النقل، بأن الوزارة تعمل على تنفيذ كافة المشروعات القومية لتقديم جميع الخدمات المميزة للجمهور، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ جميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وترصد "الوطن" في 7 معلومات تفاصيل أكبر جراج متعدد الطوابق فى الإسكندرية وهي كالتالي:

١- تم تنفيذه على مساحة 15 ألف متر مسطح.

٢- السعة التخزينية للجارج تصل إلى حوالي 3500 سيارة.

٣- 407 ملايين جنيه تكلفة الجراج ونفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.

٤- يتكون الجراج من أربع طوابق بإجمالي مساحة تخزينية 60000 متر مربع، وتم زيادته إلى خمس مستويات ليستوعب 3500 سيارة بإجمالي مساحة 75000 متر مربع.

5- الجراج متعدد الطوابق يخدم سيارات التخزين الجمركي والمنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلا.

6- تم تصميمه بأسلوب هندسي متطور طبقا لكود الجراجات المصري.