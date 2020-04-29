فيديو.. وصول 150 عالقا مصريا بالسعودية إلى ميناء سفاجا

عرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" فيديو لوصول 150 مصريا كانوا عالقين بميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

ويظهر في الفيديو وصول السفينة وصعود محافظ البحر الأحمر عليها وترحيبه بالمصريين العائدين وإبلاغهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه بأن الدولة ستتحمل تكاليف إقامتهم في أماكن العزل، بينما ارتفع هتاف العائدئن مرددين "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

واستقبل العبارة "القاهرة" لدى وصولها ميناء سفاجا البحري، مساء اليوم، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومسؤولو موانئ البحر الأحمر، وفريق طبي من الحجر الصحي، والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.