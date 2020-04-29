زواج في زمن كورونا.. مصطفى ونهى عروسان ينقلان تجربتهما: كمامات وقفازات

حكى مصطفى إسماعيل، العريس الذي تزوج فى زمن كورونا، تفاصيل زفافه، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال إسماعيل، إنه وزوجته لم يشعرا بأي أجواء تعكر صفو احتفالهما بليلة العمر، موضحا أنه أصر على الاحتفال بعقد قرانه، مع اتباع كل الإجراءات الطبية والاحترازية، التى وجهت بها وزارة الصحة.

وأكد العريس، أنه لابد أن نتماشى مع الوضع الراهن، مضيفًا أن ارتداء الكمامات والقفزات، لم يؤثرا فى فرحته خلال احتفاله بزفافه على عروسته.

من جانبها قالت العروسة نهى السيد، إنها أيضا لم تشعر بأى ضيق تجاه ارتداءها الكمامة أو اتباع الإجراءات الطبية، مضيفة: "كنت مبسوطة جداً.. قمنا بالتماشى مع الظروف الموجودة حاليا".