وسائل إعلام: ضحايا كورونا بأمريكا تجاوز خسائر حرب فيتنام

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد تجاوزت عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا أثناء حرب فيتنام.

وأوردت وسائل الإعلام بيانات الأرشيف الوطني الأمريكي، التي تفيد بمقتل 58220 عسكريا أمريكيا خلال الحرب في فيتنام في الفترة 1955-1975، بينما تشير بيانات جامعة جونز هوبكينز إلى أن عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 58365 شخصا.

وسبق للعديد من المسؤولين والإعلاميين والخبراء الأمريكيين، أن شبهوا جهود محاربة فيروس كورونا بالحرب.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة "في حالة حرب"، واصفا فيروس كورونا بأنه "عدو غير مرئي".

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد وفياته.