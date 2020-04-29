ثقافة جنوب سيناء تطلق مسابقات رمضانية "أونلاين"

أعلن أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، عن انطلاق المسابقات الرمضانية بجميع فروع الثقافة على مستوى مدن المحافظة عبر الإنترنت، تحت عنوان "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، حرصًا على صحة المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وقال مدير عام ثقافة جنوب سيناء، في بيان له أمس، أن المسابقة ستنطلق في خمس مجالات وهي: إلقاء الشعر، الإنشاد الديني، والرسومات الرمضانية، والغناء، والعزف.

وأوضح أنه من يرغب في المشاركة في المسابقة، يقوم بتسجيل فيديو بالمجال الموهوب فيه من المنزل، على أن يجرى تصوير الفيديو في مكان مناسب وإضاءة جيدة وكاميرا ثابتة، مؤكدًا أن جودة الفيديو عام مهم للفوز في المسابقة.

وتابع: يجري إرسال الفيديوهات عبر الواتس أب على رقم 01064796779، أو البريد الإلكتروني للمديرية southsinaicultural@gmail.com.