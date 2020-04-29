طرح 2662 وحدة بـ"سكن مصر" 10 مايو المقبل.. إليك شروط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان، فتح باب حجز 2662 وحدة بـ"سكن مصر"، فى 8 مدن جديدة، يوم 10 مايو المقبل، بأسبقية الحجز الإلكترونى، على موقع بنك الإسكان والتعمير، لأدوار أرضي وأخير.

ويشمل الحجز، دفع مقدم قيمته 50 ألف جنيه، وتمتد الوحدات المطروحة فى المدن التالية، (6 أكتوبر الجديدة– العبور– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– بدر– ناصر "غرب أسيوط"– المنيا الجديدة– غرب قنا).

وكانت وزارة الإسكان، طرحت 3300 وحدة سكن مصر أدوار أرضي وأخير فى شهر يناير الماضي، ووصل أقل سعر للمتر 5 آلاف جنيه، وشهدت حجز لكل الوحدات.

أما عن شروط حجز وحدات سكن مصر، فهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

- الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني.

ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.