القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة مجددا

منذ اللحظة الأولى لإعلان السلطات المصرية، ظهور حالات إصابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتخذت عددا من الإجراءات، منها حظر التجوال الجزئي للمواطنين، وتخفيف عدد العاملين في القطاع الحكومي والخاص إلى الحد الأدنى، الأمر الذي أثر سلبًا على قطاع كبير من العمالة غير المنتظمة.

والعمالة غير المنتظمة، هي الفئة من الأشخاص الذين يعتمدون في حياتهم اليومية، على صدر رزق غير ثابت، وتسببت الإجراءات الوقائية، في توقف مصادر رزقها بشكل جزئي، فما هي قصة تلك المنحة.

أعلنت الحكومة في منتصف مارس الماضي، منحة العمالة غير المنتظمة، والمقدمة من الدولة وهي 500 جنيه، التي من المقرر صرفها لمدة 3 أشهر لكل عامل يومية، وتم فتح باب التقديم عبر الانترنت، من خلال الدخول على الموقع والتسجيل في خطوات بسيطة وهي:

خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير منتظمة

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ثم اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة، واستيفاء البيانات ثم التسجيل، والضغط على الإرسال.

وتم فتح باب التسجيل أكثر من مرة على مدار أكثر من 20 يومًا، حتى أعلنت الوزارة أن أخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة هو 9 أبريل الماضي، سيتم بعدها إغلاق باب التسجيل.

الإعلان عن موعد صرف منحة الـ500 جنيه

توالت الشائعات، حيث أدعى البعض أن صرف المنحة من خلال بنك الأهلي، ما جعل الكثيرين يتجمهرون عدة أيام بدون أي فائدة.

وأعلنت الحكومة، أن صرف المنحة من مكتب البريد، من خلال رسائل نصية على الهواتف المسجلة على الموقع.

انتشرت بعدها شائعات أخرى، حول فتح باب التسجيل مرة أخرى للعمالة غير المنتظمة، فهل هذا صحيح؟

هل فتحت الحكومة تسجيل العمالة الغير منتظمة مرة أخرى

أعلنت وزارة القوي العاملة، انتهاء فتح باب التسجيل في العمالة يوم 9 أبريل الماضي، ولا توجد أى وسيلة لإعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وقد تم تدقيق البيانات ليصبحوا 1.5 مليون مستحق، وتم تحديد مواعيد الصرف.