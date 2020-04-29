"بطل حرب أكتوبر".. صناع إعلان "قادرين" يوضحون حقيقة صورة ضابط الجيش

"حبة حاجات موجودة بينا من سنين.. حبة مواقف ذكريات بتجيب حنين.. حبة صور بتقوي روحنا على الحياة"، أغنية إعلان نالت إعجاب الكثير، تغنى بها نجوم التسعينيات مصطفى قمر، هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، في إعلان جديد طرحته إحدى الصيدليات الشهيرة في رمضان 2020، ضمن سباق الإعلانات.

الإعلان حمل رسائل عديدة، منها شكر للأطباء من خلال صورة سيلفي مع طبيب، وتحية عسكرية لضابط الشرطة، واعتزاز وتقدير لرجال الجيش من خلال عزومة رجل كبير على الطعام، وذلك بعدما أخرج صورته وهو في الجيش.

عقب نجاح الإعلان، وتخطيه حاجز الـ10 ملايين مشاهدة في 5 أيام فقط، أثيرت عدة تساؤلات، حول من هو صاحب صورة ضابط الجيش؟ ولماذا ذلك الشخص تحديدًا؟ وهل هو حي أم توفاه الله؟ وإذا كان حي فلماذا لم يمثل الإعلان بنفسه؟

تلك التساؤلات أجاب عليها أحمد درويش صاحب فكرة إعلان "قادرين"، لمجموعة الصيدليات الشهيرة، حيث قال إن هذا الرجل هو شخصية حقيقية، وصورة ليست مزيفة، وإنما هو ضابط مصري يدعى إسماعيل محمد إسماعيل.

وأضاف "درويش" لـ"الوطن"، أن فكرة الإعلان أرادت توجيه الشكر لعدد من الفئات على رأسها ضباط الجيش، لذا كان من الضروري، تواجد شخصية حقيقية في الإعلان لإضافة المصداقية، وكان هناك إصرار على أن يقوم هو بالدور وليس ممثل عنه، ليتضح الشبه بين الصورة والحقيقة.

ومن جانبه، قال أحمد حسن راؤول، مؤلف أغنية الإعلان، إن الضابط المتقاعد إسماعيل محمد إسماعيل، هو مهندس في الأصل، ويعيش مع أسرته في أسيوط بالصعيد، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف "راؤول" لـ"الوطن"، أن كلمات الأغنية كانت بمثابة رسالة شكر له ولأمثاله ممن ضحوا بحياتهم فداء لمصر، وحاربوا وانتصروا حتى تعيش الأجيال القادمة في سلام.