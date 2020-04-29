"الفلاحين": الدولة قدمت العديد من الخدمات لمزارعي الأقماح

قال الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين ان مصر تسير فعلا علي طريق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث بدأت فعليا في تقليص الفجوة ما بين انتاج واستهلاك الأقماح حيث تستهلك مصر سنويا ما يعادل 16مليون طن من الاقماح فيما تقل الانتاجيه عن 9 مليون طن مما جعلها تتربع علي عرش استيراد الاقماح.

وأضاف أبوصدام، في بيان له، أن الدولة قدمت العديد من الخدمات لمزارعي الأقماح، كدعم الأسمدة والتقاوى وتوفير المبيدات اللازمة للقضاء علي آفات و أمراض الاقماح و الحشائش الضارة ونشر التوعية اللازمة حيث خصصت قناة تليفزيونية تضمنت الكثير من البرامج و الندوات الإرشادية فى الحقول التابعة لها لتوعية الفلاح بالأساليب السليمة للزراعة.

وتابع: حظي التوسع الأفقي في السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد ثورة30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث اهتم الرئيس بزيادة المساحة الزراعية رغم قلة الموارد المائية فبدأ حلم استصلاح وزراعة 4 مليون فدان باستصلاح 1.5فدان ليفسح المجال للتوسع في زراعة الاقماح وخاصة بعد وجدت زراعة الخضروات نصيبها في المشروع القومي العملاق بانشاء الصوب الزراعيه علي مساحة 100الف فدان وبدأت نهضة زراعية شاملة بالتوسع وتطوير مصانع وشركات انتاج الاسمده الزراعيه كمشروع مصانع العين السخنه لانتاج الاسمده وتطوير مصانع موبكو وانشاء وتطوير القناطر كانشاء قناطر اسيوط الجديده وتمهيد الطرق لسهولة الوصول إلى الاراضي المستصلحه حديثا وزراعتها، وحظي القمح بنصيب الاسد في الاراضي الزراعيه المصريه وزرعت مصر فعليا في موسم2020 لاول مره 3مليون و400 الف فدان.

وقال نقيب الفلاحين، إن الدولة حافظت علي شراء الأقماح بأسعار مشجعة حيث سعّرت اردب القمح في الموسم الماضي ب 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة22.5، وفي الموسم الحالي موسم 2020 ورغم تدني اسعار الاقماح عالميا، فإن الدولة قد حرصت على رفع الأسعار عن الموسم الماضي وسعرت اردب القمح درجة نقاوة 23.5 ب700 جنيها ودرجة نقاوه 23 بسعر685 جنيها للاردب وسعرت اردب القمح درجة نقاوة 22.5 بـ 670 جنيها.