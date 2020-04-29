"المصنفات الفنية" عن "رامز مجنون رسمي": تلذذ بالاستهزاء بالمشاهدين

قال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن برنامج "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، يعد ذلك العام الثالث الذي يتم فيه تحرير محضر له، وتقديم طلب لوقف البرنامج، لافتا إلى أنه به نوع من العنف والاستهزاء بالمتفرج، والتلذذ بذلك بجهل شديد، وبالوضع الصحي الحالي.

وأضاف عبدالجليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أنه ليس هناك أي التزام بالسلوك المحاكي للأطفال، وأنه يجب أن يتم الضغط لوقف البرنامج، بالإضافة إلى أن هناك بعض الإجراءات، التي قد تحدث بالتواصل مع أصحاب القناة أو التصعيد لمستوى أعلى من التمثيل مع الشقيقة السعودية، لوقف هذا الهزل وأسوأ محتوي إعلامي.

وتابع: أنه لا يصح أن تكون القناة باسم مصر، ويبث عليها هذا الكم من العنف والتشويهات، وأن معرفة الفنانين ضيوف البرنامج، لا ينفي بأن المحتوى يسئ لمشاعرنا.