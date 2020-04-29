سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر اليورو، اليوم الأربعاء 29 أبريل، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.96 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.93 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.12 جنيه للبيع.