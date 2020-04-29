وفد من وزارة الصحة يطلع على تطورات وضع وباء كورونا في أسيوط

استقبل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مساء أمس، وفد الإدارة العامة للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والذي ضم الدكتورة مروة عبد الشافي و أحمد علي مراقب الأمراض المعدية بالوزارة وذلك بحضور الدكتور أسامه حجازي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية.

وقال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جرى عقد اجتماع مع الوفد وفريق الغرفة الوقائية بمديرية الصحة باسيوط لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة، وكذالك مناقشة خطة العمل والتصور للمرحلة المقبلة والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بالمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوفد تابع الحالة الصحية للحالات المتواجدة بمستشفى عزل أبوتيج والمدينة الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وفى نهاية، الزيارة أشاد الوفد بالجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبدور الغرفة الوقائية المميز في اكتشاف الحالات المشتبهة ومتابعة المخالطين موجه الشكر لكافة العاملين بمستشفي عزل أبوتيج والمدينة الجامعية لمجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد فى أسيوط ودورهم البطولي في الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية