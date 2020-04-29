"الأورمان" توزع 20 طن لحوم بمناسبة شهر رمضان في المنيا

أعلنت اليوم جمعية الأورمان، عن توزيع 20 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع ومدن المنيا، بمناسبة شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن توزيع اللحوم تم على مرحلتين الأولى تم خلالها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرع الجمعية بالمحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة.

واستهدف التوزيع الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.

وأوضح "شعبان" أن "الأورمان" تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة المنيا، حيث تقوم بتوزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا في منتضف شهر رمضان.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالمنيا سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون بإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف داخل أفضل المؤسسات الطبية.