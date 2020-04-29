سقوط عصابة سرقة أجزاء معدنية من كوبري تحت الإنشاء في القاهرة

تمكنت قوات الأمن في القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي بتهمة سرقة أجزاء معدنية من كوبري تحت الإنشاء، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص سائق، عند قيادته سيارة ربع نقل من دون لوحات معدنية، مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية، وبمناقشته عن مصدرها، أقر بسرقتها من موقع إنشاء أحد الكباري بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع السائق، ومالك مخزن خردة، واتخذت الإجراءات القانونية.