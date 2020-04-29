الهند: علاقة قوية بين ارتفاع الحرارة وانخفاض معدل الإصابات بكورونا

توصلت دراسة هندية إلى وجود ارتباط "قوي للغاية"، يصل إلى 85%، بين ارتفاع متوسط درجة حرارة النهار وبين انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المنتشر في ولايات معينة في الدولة مثل ولايتي ماهاراشترا وكارناتاكا بشكل عام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن دراسة معهد البحوث الهندسية البيئية "نيري" في مدينة ناجبور وسط الهند استندت إلى نموذج رياضي.

وأضافت أن المعهد حصل على بيانات حول عدد الإصابات بفيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية وبيانات درجات الحرارة من ادارة الأرصاد الجوية في الهند، ومن ثم بحثت الدراسة في متوسط درجات الحرارة في الزمن الحقيقي والرطوبة النسبية وعلاقتها مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في ولايتي ماهاراشترا وكارناتاكا، وخلصت الى هذه النتيجة.