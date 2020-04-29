القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم في الجيزة والسويس

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكل الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك استمراراً لتكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تجريها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وانتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي، وذلك في أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم مبنى ديوان المحافظة وعدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعي، ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو وكوبري عباس ومسجد الاستقامة ومستشفى الرمد وعدد من المدارس التعليمية، إضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة والتي يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

وفي سياق متصل، شن الجيش الثالث الميداني عمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظة السويس، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعي وأماكن الإنتظار الخاصة بها، وعدد من المدارس، إضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التى تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم.

يأتى ذلك فى إطار استمرار القوات المسلحة فى تقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس " كورونا " بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم .