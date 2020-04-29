"زراعة الغربية": توريد 14 ألفا و889 طن قمح

كشف المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 34 ألفا و700 فدان، من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة والتي بلغت نحو140 ألفا و557 فدانا.

وأضاف عبدالجواد، أنه جرى توريد 14 ألفا و889 طنا و796 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 736 طنا و586 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1552 طنا و786 كيلوجراما، والبنك 322 طنا و10كيلوجرامات، مقارنة بما ما جرى توريده العام السابق، في اليوم نفسه، من الموسم قد بلغ 8516 طنا و728 كيلوجرام.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خصوصا أن هناك 90 يوما يجرى خلالها استلام القمح من المزارعين.