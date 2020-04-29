توريد 39755 طن قمح لصوامع وشون البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، وقال إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى صباح اليوم الأربعاء بلغت 39755 طنا و923 كيلوجرام قمح محلي، مشيراً إلى أن المساحة التي جرى حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 102828 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386705 فدان.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة.وأكد "آمنة"، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام، وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.