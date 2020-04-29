تنفيذ 14 ألف مشروع للشباب بقيمة مليار ونصف في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تنفيذ 14 ألفا و676 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و625 مليونا و380 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وقال المحافظ إن تلك المشروعات أسهمت في توفير 29 ألفا و635 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهي تمثل حجم الإنجازات التي جرت منذ بداية المبادرة وحتى أبريل الجاري، في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

وأكد "الفقي" أن خدمات برنامج "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.