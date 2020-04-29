تركيا تسجل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا تسجيل 2392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، وسجلت تركيا 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 2992 وفاة.

وقال أخصائي الأمراض الباطنية الدكتور عثمان أرك، إن عدد الأشخاص تحت سن الـ60 عاما الذين يموتون في تركيا بسبب فيروس كورونا، بلغوا أكثر من 4 أضعاف من نظرائهم في أوروبا.

وأضاف أن ذلك يحدث في حين أن فيروس كورونا الذي ينتشر في كل العالم لا يصيب صغار السن والشباب إلا بنسب خفيفة، والإصابة لمن هم تحت سن الـ 15 تتراوح بين 10 - 15%، وعدد الوفيات لمن هم بين سن 20 - 50 تبلغ 2 في الألف، ونسبة الذين يدخلون العناية المركزة، وهم تحت سن الـ45 هي 12%.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفيروس في تركيا يصيب الأطفال والشباب بصورة مخيفة وأكبر بكثير من أوروبا، حيث إن معدل الوفيات لمن هم دون الـ60 في تركيا 21.3 %، وهو معدل أعلى بـ4 أضعاف من نظيره في أوروبا، وأعلى بـ9 أضعاف من المعدل العالمي.