جامعة القاهرة تتيح "التفكير النقدي" مسموعا للطلاب المكفوفين 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحويل كتاب التفكير النقدي المقرر على جميع طلاب الفرقة الدراسية الأولى بكليات الجامعة، إلى كتاب مسموع للطلاب المكفوفين، مضيفًا أن الهدف من المقرر أن يوظف الطلاب ما درسوه في تحليل الأكاذيب والشائعات المنتشرة خلال هذه الفترة، وتفنيدها للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل مهارات التفكير النقدي.

وأشار الخشت، في بيان صادر عنه، إلى أن مصر تتعرض لحرب نفسية شرسة من الدول والجماعات الإرهابية، تستخدم فيها كل الأساليب غير الأخلاقية لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتقليل من قيمة الجهود التي تبذل والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة مبكرًا، ونشر الشائعات المغرضة بهدف إثارة البلبلة والخوف والقلق فيما يتعلق بهذا المرض في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.