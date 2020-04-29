اتحاد كتاب مصر يفتح باب الترشح لجوائز عام 2021

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة للعام 2020- 2021 التي يشرف عليها الاتحاد :

أولا: ثلاث جوائز، تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتي:

1 ــ جائزة التميز في الشعر.

2 ـــ جائزة التميز في القصة والرواية.

3 ـــ جائزة التميز في النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها، أو المتقدم إليها، واحداَ من الرواد، ومن ذوي الأسماء البارزة فى مجاله الابداعي، ومن المؤثرين على الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبي. على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية .

ثانياً: 6 جوائز سنوية في ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه على النحو الآتي:

1ـــ جائزة شعر الفصحى.

2ــ جائزة شعر العامية.

3ــ جائزة النقد الاًدبي ( في نقد الرواية أو القصة).

4ــ جائزة الرواية أو الخيال العلمي.

5ـــ جائزة القصة القصيرة.

6ـــ جائزة أدب الاًطفال.

ثالثاً : خمس جوائز خاصة على النحو الاًتي:

1ــ جائزة د. عبد الغفار مكاوي فى القصة، وقيمتها 1500 جنيه.

2ــ جائزة د. حسن البندارى فى القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

3 ــ جائزة محمد سلماوى للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه.

4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه.

5ـــ جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

6_ جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح (العمودى والتفعيلى) وقيمتها 10000جنيه (عشرة آلاف جنيه)

7_ جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3000 جنيه.

رابعاً: تتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كلها، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

خامساً: يشترط في الأعمال المتقدمة الشروط الأ تية:

1ــ يفتح باب التقدم من 2 مايو حتى 30 يونيه 2020 بمقر النقابة بالزمالك.

2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًااشتراكه السنوى.

3ــ أن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.

4ـــ ألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل.

5ــ أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.

6ــ ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.

7ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.

8ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً.

9ـــ لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.