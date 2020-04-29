حملة تموينية مكثفة لضبط الأسواق في أسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة تموينية مكبرة على بعض المخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمشاركة مسؤولي مديرية التموين.

وخلال الحملة جرى ضبط كمية من اللحوم غير صالحة والعديد من المخالفات التموينية، التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أصدر توجيهاته للقيادات التنفيذية بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع المختلفة ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية والمخابز لمراقبة جودة المنتجات ومكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.