"عندي كورونا يا باشا"..حيلة تاجر حشيش ليهرب بـ25 كيلو من كمين بالبحيرة

"والنبي عايز أروح المستشفى بسرعة عشان عندي كورونا يا باشا".. حيلة شيطانية لجأ إليها تاجر مخدرات للهرب من كمين أمني وقت حظر التجوال في محافظة البحيرة بعدما حاول استعطاف الشرطة مدعيًا أنه مريض وفي طريقه للمستشفى.

استشعر الضابط الحيلة الماكرة من التاجر وأسرع في تفتيش سيارته بشكل سريع فعثر بداخلها علي كمية كبيرة من الحشيش تبين لاحقًا أنها 25 كيلو جراما.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتبين أنه تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع في منطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى وألقي القبض عليه، بعدما ادعى أنه سيذهب إلى المستشفى فى محاولة للتحايل والهروب من الأمن فتم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

وأوضحت التحريات أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، كما أن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجيها، وأن الشرطة اتخذت الاجراءات القانونية حيال المضبوطات وأخطرت النيابة التي قررت تحريزها وتشكيل لجنة من المعمل الكيماوي لفحصها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة من عدمه.