عبد الغفار يهدد بالانسحاب من اجتماع برلماني.. والسبب: الجامعات

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أزمة بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والنائبة إنجى فهيم حول مسارات التعليم لطلاب الجامعات، والتى تم اتخاذها فى ضوء جائحة كورونا .

كانت البداية حينما أكدت النائبة أنجى فهيم أن مبدأ تكافوء الفرص غير موجود بين الطلاب نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية من طالب لآخر ولاسيما أن كثير من المواطنين يحتاجون لدعم مادى فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وقالت موجهة كلامها لوزير التعليم العالى: صديقة أجنبية سألتنى كيف ستقومون بالرقابة على الطلاب اثناء أدائهم للامتحانات داخل المنازل .

واستطردت قائلة "جائحة فيروس كورونا كشفت عن أن شعببنا أقل وعيا وتعليما ،و للأسف مش عايزة اقول أن الجامعات المصرية اقل من تطبيق مسارات التعليم المطروحة الأن ..وهذا سيعرضها لعدم المصداقية أمام العالم .

وهنا اعترض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على ما أثارته حول قدرة الجامعات المصرية، وقال بغضب: هذا الكلام لا يصح الجامعات المصرية أفضل الجامعات على مستوى العالم وأنا اشرف أنى تخرجت منها .

وعاود "عبد الغفار" منفعلا وطالب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بحذف هذه الكلمة من المضبطة وإلا سيغادر الاجتماع.

وتدخل رئيس اللجنة البرلمانية لتهدئة الأجواء وطالب النائبة أنجى فهيم بإنهاء حديثها، إلا أن وزير التعليم العالى قال: هغادر الاجتماع هذا الكلام لايليق ابدا

و قال الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدولة المصرية ونظامها التعليمي يتمتع بالمصداقية و نتواصل مع البنك الدولي واليونسكو وهناك اجتماعات تتم مع دول العالم عبر الفيديو كونفرانس للتعرف على الاجراءات التي تم اتخاذها واسألي صديقتك الأجنبية عن النظام الذي اتبعته دولتها

وأضاف: يجب أن تكوني فخورة بما قامت بِه الدولة قي كل القطاعات الدولة و يجب أن يكون ذلك محل تقدير، والنظام البحثي يحقق العدالة واتبعنا منهج العدل والمساواة وهذا مكفول وتقييم طلبة الجامعات بنفس الكفاءة ولن يضار شخص.

ووجه كلامه للنائبة: هناك نظام معروف في العالم اسمه الكتاب المفتوح open book exam والعالم كله يعمل اون لاين و دول العالم لجات لهذا الفكر.