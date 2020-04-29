"الغرف التجارية": لا تسريح للعمالة المصرية بالخليج منذ أزمة كورونا

قال عبدالرحيم المرسى، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة لم ترصد حالة تسريح واحدة لعامل مصري في دول الخليج، منذ تفاقم أزمة انتشار كورونا.

وأكد "المرسي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن ما يحدث حالياً من إجراءات لم يتعد الخفض الجزئي للرواتب، نتيجة توقف بعض الأنشطة، أو وجود رغبة لدى العامل نفسه في عدم العمل والعودة إلى البلاد، مضيفاً: "المؤشرات الأولية للجنة الطوارئ، التي شكلتها الشعبة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، لم ترصد أي حالات تسريح حتى الآن".

وتوقع "المرسي" أن تؤثر أزمة كورونا على تحويلات المصريين بالخارج والدول العربية التى تتجاوز الـ26 مليار جنيه، وفق آخر الإحصائيات، وتابع: "تبعات الفيروس قد تكون من بينها عودة أعداد من العاملين بالدول العربية، نتيجة المعاناة الاقتصادية لدى هذه الدول بسبب انخفاض أسعار البترول، ما سينعكس على استيعاب العمالة الخارجية بها".

وأشار إلى أن شركات العمالة وضعت سيناريوهات خاصة بالمتغيرات المتعلقة بالأزمة، من بينها استبدال مهن بمهن أخرى، أى التركيز على نوعية معينة من العمالة التى ستطلبها الدول الفترة المقبلة، مطالباً وزارة القوى العاملة بضرورة إضافة بند نشاط آخر لشركات إلحاق العمالة، بحيث تكون قادرة على إضافة نشاط الوظائف الداخلية ضمن نشاطاتها.

وكشف "المرسي" عن توقف جميع شركات العمالة عن العمل بنسبة 100%، كما كشف عن عودة سوق العمل الخارجى للعمل بعد عام من انتهاء أزمة كورونا.

يشار إلى أن دور لجنة الطوارئ، التى تم تشكيلها من جانب الشعبة، يهدف لإنهاء إجراءات العمال العالقين مع السفارات والتواصل مع أصحاب الأعمال لإنهاء أي خلافات، وكذلك متابعة الدول العربية بعد انتهاء الجائحة.