بابا الفاتيكان يدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يرفع الصلاة لله لكي يمنح الجميع نعمة الحرس والطاعة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لكي لا ينتشر الوباء مجددا.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكة بالذكرى الثالثة لزيارة بابا الفاتيكان لمصر التي تمت في إبريل 2017، واستقبله يومها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

يذكر أن الكنائس المصرية اتخذت عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منها غلق الكنائس وتعليق الصلوات لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة بالدولة.