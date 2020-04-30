العالقون في الأراضي السعودية يوثقون فرحة وصولهم لميناء سفاجا بـ"سيلفي"

عبر المصريون العائدون من ميناء ضباء السعودي، أمس، عن سعادتهم لدى وصولهم ميناء سفاجا البحري، بإطلاق الأغاني الوطنية مرددين "تحيا مصر"، وحرص عدد كبير منهم على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات لحظة وصولهم إلى أرض الوطن.

ووثق البعض منهم فرحتهم بلحظة الوصول بالتقاط الصور التذكارية على متن العبارة السريعة "القاهرة"، والتي نقلتهم من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا، وذلك عقب قضائهم عشرات الأيام عالقين في الأراضي السعودية.

وبمجرد وصول العبارة وعلى متنها 150 راكبًا مصريًا، مساء أمس، كان في انتظارهم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومسؤولو ميناء سفاجا، ووكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وصعد المحافظ على العبارة لاستقبال العائدين، قائلًا في المذياع الداخلي "أنا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجئت لاستقبالكم بتكليف من القيادة السياسية".

وأكد المحافظ للعائدين عبر الميكروفون الداخلي، أن إقامتهم في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة ستكون بالمجان، وعلى نفقة محافظة البحر الأحمر، وقوبل ذلك بالفرح والسعادة والتصفيق والأغاني الوطنية مرددين "تحيا مصر".

وخضع العائدون إلى الكشف الطبى عليهم فور وصولهم، وإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من عدم حملهم لأي فيروسات معدية، ثم نُقلوا عبر أتوبيسات مخصصة للإقامة 14 يومًا تحت الحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.