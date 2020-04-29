25% من الوفيات قبل النقل للمستشفى.. أعراض لا تتجاهلها للإصابة بكورونا

"25 %من إجمالي وفيات فيروس كورونا، تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة"، تصريحات جديدة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من خلال التواصل عن بعد، حول الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

وأشارت زايد، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريراً، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء.

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حزمة من الأعراض تظهر على المصابين بالفيروس تدريجيا وحذرت من تجاهلها، حتى لا تتدهور الحالة الصحية للمصاب ويمكن اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة معه.

وتتمثل أبرز أعراض الإصابة بالفيروس المستجد والأكثرها شيوعا بين المصابين، حسبما جاء في بيانات الصحة العالمية، في السعال الجاف، والتهاب الحلق، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وضيق التنفس، ويجب على المريض، التوجه إلى أقرب مستشفى للحميات، أو الاتصال على رقم 105 فور شعوره بتلك الأعراض دون الانتظار إلى مرحلة ضيق التنفس، نظرا لأنه ليس عادةً من الأعراض المبكرة لـ Covid-19، ولكنه الأكثر خطورة.

الحمى هي العرض الأكثر شيوعا بين المصابين

وقال الباحثون إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى، حيث لاحظوا وجودها بنسبة 99 في المئة من المرضى، أما الأعراض الأخرى والتي تشمل الإعياء والسعال الجاف ظهرت على أكثر من نصف المرضى، بحسب ما جاء في دراسة علمية نقلا عن موقع سكاي نيوز عربي.

أعراض جديدة غير شائعة للفيروس: كدمات بالقدمين وقشعريرة وآلم بالمفاصل

في خضم الأزمة وحين انتشر الوباء في كافة بلاد العالم ولم يعد مقتصرا على الصين فقط، أفاد الأطباء بملاحظة علامات جديدة قد تظهر على جسد الإنسان وتؤكد إيجابية إصابته بالفيروس، وبحسب شبكة سكاي نيوز، قد تظهر كدمات على القدمين لدى بعض المرضى، وتحدثوا عن بقع أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

أيضا قد يعاني البعض الآخر من قشعريرة مثل الإنفلونزا، والتعب وآلام المفاصل والعضلات، ما قد يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان الإنفلونزا أو الفيروس هو المسؤول عن ذلك.

وبحسب موقع CNN، قد يعاني بعض المصابين من فقدان الشم والتذوق وانسداد الشهية، كواحد من أكثر العلامات المبكرة غير المعتادة لـ Covid-19.

التهاب "ملتحمة العين"، أو ما يعرف باسم "العين الوردية"، يعتبر أحد الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الأعراض المعروفة سابقا، ويتمثل ذلك في الاحمرار والحكة بالعين، حسبما أفادت دراسة علمية حديثة، نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

وفي تطور مختلف لأعراض الإصابة بالفيروس، وصلت نتائج دراسة حديثة إلى احتمالية حدوث بعض التغيرات الهضمية المفاجئة كالقيء والإسهال، ظهرت على حالات قليلة من المصابين، بما يعد إنذارا ببدء الإصابة بالفيروس.