بـ 20 مليون جنيه.. تطوير 3 أنفاق للمشاة في شبرا الخيمة

أجرى اليوم، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة ( نفق ناصر - نفق النيل - نفق الجوازات) بتكلفة 20 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وتشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وأعمال الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق. وخلال الجولة أعطى المحافظ تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها.

وتمثل هذه الأنفاق أهمية قصوى ويستخدمها آلاف المواطنين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها. وفي سياق متصل كلف الهجان، نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بمتابعة منظومة القمامة خصوصا بشارع أحمد عرابي والالتزام برفع التراكمات على مدار اليوم وتكثيف أعمال المتابعة بالحي لإزالة أي إشغالات يتضرر منها المواطنون .