مسلسلات رمضان تعتمد على "ضيوف الشرف".. ونقاد: تثري العمل وتسعد الجمهور

أياد نصار، آسر ياسين، محمد عادل إمام، أيتن عامر، ميرهان حسين.. نجوم عدة خطفوا الأنظار في دراما رمضان هذا العام، ولكن ليس في المسلسلات التي يتولون فيها البطولة فقط، ولكن أيضا في أدوار ضيوف الشرف بأعمال درامية أخرى، منها مسلسل "الاختيار" و"رجالة البيت".

ضيف شرف لكل حلقة بات عادة في مسلسلات رمضان، منذ عدة أعوام أبرزهم بأعمال دنيا سمير غانم وأحمد فهمي، حيث قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن أدوار الضيوف ظهرت في البداية بالسينما، ثم انتقلت إلى الدراما التلفزيوينة التي تعتبر الوجه الآخر منها، حيث يشترط لذلك الضرورة الدرامية لدور صغير وفقا لتطور سير السيناريو والذي يحتاج لممثل قدير أو ممثل قوي.

ماجد موريس: أدوار "الشرف" انتقلت من السينما إلى التلفزيون.. وتحتاج لفنان قدير أو قوي

وأضافت موريس، لـ"الوطن"، أن تطور الأمر حاليا لاستعانة الأبطال من جيل الشباب، لفنانين من جيل آخر قديم لتقديم أدوار مهمة بأعمالهم بإعتباره ضيف شرف، وهو ما ظهر حاليا في مسلسل "فرصة ثانية"، و"فلانتينو".

الاستنعانة بضيوف الشرف يفيد العمل الدرامي، في رأي الناقدة الفنية، حيث إنه يقدم نجوما في الحلقة الواحدة بعمل قيم يسعدوا به، وهو ما يجذب اهتماما جماهيريا أكبر للمسلسل، كما أن تلك الأدوار الهامة تعلق في أذهان المواطنين، مضيفة أنه بالنسبة لها تلك الظاهرة تعتبر أمرا ايجابيا، حيث إنه إذا كان عمل واحد قوي وبه أدوار صغيرة جدا فاعلة لفنانين قادرين يعتبر فنا مميزا وثري.

ماجدة خيرالله: "ضيوف الشرف" يساعدون في نجاح المسلسل بشرط تسكين الدور صحيح

شاركتها في الرأي نفسه، الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بأن ضيوف الشرف هم إضافة للعمل الفني، بشرط تسكين كل فنان بالدور المناسب له وسماح السيناريو والقالب الدرامي لذلك، مضيفة أنه يفضل مشاركة الممثلين بالمسلسلات الرمضانية بتلك الأدورا على ألا يكونوا يقدمون شخصيات بطولة في أعمال أخرى لتجنب الخلط بين الجماهير وكسب شوقهم للممثلين المختفيين.

وتابعت خير الله أن ضيوف الشرف ظهروا بشكل لافت للتنظر في المسلسلات الأجنبية بالبداية، منهم مسلسل "فريندز" حيث استعان في أحد الحلقات بالفنان براد بيت، وهو ما حقق مشاهدات عالية، حيث إنه في مصر كان ضيف الشرف يظهر في مشاهد بسيطة بحلقتين أو ثلاثة، بينما تطور حاليا لحلقة واحدة هو الأبرز فيها، وهو ما يعتبر نمطا جديدا بالدراما، وحقق نجاحا بتلك الأعمال.