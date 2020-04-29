علي جمعة يوضح كيف نشأ بئر زمزم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه وبعدما ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنها في الأرض المقدسة في "فاران" وعندما وجدتها صحراء خاوية خشيت على نفسها وابنها، لتقول لـ"إبراهيم": "أربك أمرك بهذا، فقال لها نعم، قالت إذن لن يضيعنا".

وأضاف "جمعة" خلال استضافته ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ابنها كان لا يزال رضيعا ولم يكمل عامين من عمره، حتى نفذ الماء من السيدة هاجر: "أخذت تمشي مابين الصفا وتطلع عليه، وتشوف هل فيه طيور لأن الطيور بتيجي مع المياه"، موضحا أنه وبعدما باءت كل محاولاتها بالفشل بعد 7 مرات من التجوال بفزع، وعندها ظهر لها سيدنا جبريل، وعندما سألها ماذا تريدين قالت له (الماء)، وحينها ضرب الأرض بقدمه فأخرج ماء زمزم: "عندها خشيت السيدة هاجر من أن تنتهي فقالت لها زمي زمي، فسميت بزمزم، ولو تركتها لصارت عين تجري".

وأكد أن مياه زمزم حاليا تقع بجوار مقام إبراهيم الذي أنشئ بعد ذلك من أجل بناء الكعبة.