ارتفاع عدد ضحايا حريق في كوريا الجنوبية إلى 38 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حريق، اليوم، في مستودع لوجستي بمدينة إيتشون في كوريا الجنوبية إلى 38 عاملا على الأقل فيما أصيب 10 أشخاص آخرون.

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اجتماعًا طارئًا مع مساعديه قبل قليل، وأمر "إن"، خلاله المسؤولين الحكوميين بعدم ادخار أي جهد في عمليات البحث والإنقاذ من خلال تعبئة جميع الموارد المتاحة وفقا لما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كانج مين-سوك.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن الحريق اندلع في موقع بناء مستودع لوجستي بمدينة إيتشون الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب شرقي سول في حوالي الساعة 1:32 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، على حد قول رجال الإطفاء، وتم إخماد الحريق في حوالي الساعة 6:42 مساء.

وربما يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أكثر، حيث إنه يعتقد أن 78 شخصًا كانوا يعملون في المبنى عند اندلاع الحريق، وقال رجال الإطفاء إن الحريق بدأ في الطابق الثاني تحت الأرض، ويشتبهون في أن سبب ذلك هو انفجار غير متوقع في أثناء أعمال تثبيت مصعد الشحن في الطابق السفلي وأعمال البناء الأخرى بالقرب من موقع تثبيت المصعد باستخدام مادة يوريتان، وهي مادة كيميائية قابلة للاحتراق تستخدم في أعمال العزل الحراري.