أسعار السمك اليوم الخميس 30-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار السمك في الأسواق، اليوم الخميس 30 أبريل كالتالي:

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 50 إلى 70 جنيها للكيلوجرام.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 20 إلى 45 جنيها.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 50 إلى 200 جنيه.

سمك القاروص

جاء سعر سمك القاروص بـ80 جنيها للكيلوجرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 470 جنيها.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 70 إلى 90 جنيها.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا بين 30 إلى 150 جنيها، حسب الحجم والنوع.