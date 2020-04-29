صور.. قطور تواجه كورونا بحملة تعقيم ورفع القمامة من الشوارع

شن مجلس مدينة قطور، بمحافظة الغربية، برئاسة أحمد المغاورى سليمان، مساء اليوم، حملة مكبرة لرفع القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع ومنع التجمعات والأسواق العشوائية، لمواجهة فيروس كورونا.

كما قامت الوحدات المحلية القروية بحملات تطهير وتعقيم بالقرية الأم، والقرى التابعه لها وتكثيف أعمال النظافة بمدخل القرية والشوارع، ورفع تجمعات القمامة من أماكن التجمعات.