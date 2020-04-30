تخصيص 17 مستشفى.. أبرز 10 معلومات في تقرير الحكومة عن "عزل كورونا"

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات والإمكانيات، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، وهو ما تستعرض "الوطن" أبرز 10 معلومات عنه في السطور القليلة القادمة.

1- 17 مستشفى تم تخصيصها لعزل الحالات التي ثبتت التحاليل إيجابية إصاباتها بـ"كورونا".

2- 3214 سريراً.. إجمالي عدد الأسرة الطبية المزودة بها تلك المستشفيات.

3- 527 سرير عناية مركزة.. إجمالي عدد الأسرة من تلك النوعية بمستشفيات العزل.

4- 413 جهازا.. جملة عدد أجهزة التنفس الصناعي المتواجدة بها.

5- 13 منشأة.. عدد المنشآت التي عملت الحكومة على تجهيزها لعزل المصابين بـ"كورونا" خارج المستشفيات.

6- تضم تلك المنشآت مدن جامعية ونزل شبابية.

7- 2288 سريرا.. إجمالي عدد الأسرة المتاحة بتلك المستشفيات، والتي تستقبل المرضى الأقل خطورة.

8- 1374 حالة.. من المرضى الأقل خطوراً جرى تحويلهم لخارج المستشفيات.

9- 574 حالة من تلك الحالات خرجوا من هذه المنشآت عقب تماثلهم للشفاء.

10- 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظراً لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.