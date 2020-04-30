ألمانيا: قادرون على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، أمس الأربعاء، إن بلاده قادرة على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أسبوعيا، على أن تشمل العاملين الصحيين في المقام الأول، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح "شبان" في مؤتمر صحفي في برلين: "اليوم لدينا نظريا قدرة تبلغ حوالي 900 ألف اختبار أسبوعيا شريطة توفر المواد اللازمة لهذه الاختبارات".

وأضاف الوزير الألماني: "تجري البلاد حاليا 470 ألف اختبار أسبوعيا، وهذه القدرة يمكن أن تساعد في منع تفشي الفيروس بين الطاقم الطبي في المستشفيات أو في مراكز رعاية المسنين".

وتابع شبان قائلا: "أعتقد أنه من المهم جدا أن نرى، بعد ما حققناه في الأسابيع الأخيرة، أن الخطر الأكبر لتفشي الفيروس هو على النظام الصحي"، متمنيا أن تجرى هذه الاختبارات بالطريقة "الأكمل ولتحقيق أفضل وقاية".

وأوضح المسؤول الألماني، أن تعديلات أدخلت على القانون ومعايير الاختبار لدى معهد روبرت كوخ، الهيئة الصحية في البلاد، لأخذ ذلك في الاعتبار، حيث صرح معهد كوخ بأن معدل الإصابة الذي تراقبه السلطات السياسية عن كثب، هو حاليا 0.9، مما يعني أن 10 أشخاص يحملون الوباء يصيبون 9 آخرين، علما أن تدني المعدل دون 1.0 مؤخرا شجع حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تخفيف تدابير الاحتواء.

ومنذ الأسبوع الماضي، فتحت المتاجر التي تبلغ مساحتها أقل من 800 متر مربع، وفي بعض المناطق استأنف طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الدراسة.

ووفقا لأحدث أرقام معهد كوخ، أمس الأربعاء، بلغ عدد الإصابات 157 ألف و641 بزيادة ألف و304 عن اليوم السابق، وتوفي أكثر من 6 آلاف و100 شخص بسبب الوباء.