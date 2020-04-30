آخرهم رئيس حكومة غينيا.. فيروس كورونا يلاحق المسؤولين حول العالم

لم تتوقف الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على أفراد الشعوب، بل تخطتها لتصل إلى إصابة عدد من المسؤولين في دول مختلفة حول العالم، كان آخرهم، نونو جوميز نابيام، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة غرب إفريقيا، والذي أكد إصابته بفيروس كورونا، أمس، وذكر "نابيام" أن نتائج فحص كورونا الذى خضع له جاءت إيجابية، ووضع قيد الحجر الصحى المنزلى، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة غينيا بيساو، عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة "نابيام" أيضا بكورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي كانديي، وصرح وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا، أن الوزراء المصابين معزولون داخل فندق فى العاصمة بيساو، دون تقديم معلومات عن حالتهم.

المسؤولون المصابون بكورونا من قبل مسئولي غينيا بيساو كثيرون، منهم وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، الذي أكد مصدر رسمي فرنسي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه في حالة جيدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، في مارس الماضي.

لم تتوقف يد كورونا التي تلاحق المسؤولين عند هذا الحد، بل امتدت لتطول من قبل رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي علق أجندته لمدة أسبوعين، وقال إنه سينعزل فيهما في مقر إقامته، للاشتباه بإصابته بالفيروس، حيث تواصل مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بالوباء الفتاك.

إصابة عدة مسؤولين في إيطاليا بكورونا

في إيطاليا، أصيب زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم، نيكولا زينجاريتي، بفيروس كورونا، بعدما انتقلت له العدوى من أحد حاملي الفيروس، وكذلك أصيب مفوض للتنمية الاقتصادية في منطقة لومبارديا الإيطالية بالساندرو ماتيسولي، 60 عاما، بفيروس كورونا، ويشار إلى أن منطقة لومبارديا هي الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا.

وأعلن قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أنه يعاني من فيروس كورونا، وقال: "أجريت تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية"، ونقلت قناة "تي جي24" الإيطالية قول فارينا سابقًا "أنا بخير، وفي العزل الانفرادي، وسيحل مكاني الجنرال بوناتو".

في إيران إصابات ووفيات بين مسئولين بسبب كورونا

وفي إيران طال الفيروس عددا من المسؤولين، فأصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، ومعصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وحفيد مرشد إيران على خامئني، بالفيروس.

أما عن وفيات المسؤولين من كورونا في إيران، توفيت النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر بسبب الفيروس القاتل، كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة النائب الإيراني محمد علي رمضاني، الذي لم يمض على انتخابه أيام معدودة، فيما قضى الفيروس على الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، هادي خسروشاهي، وأيضًا في 2 مارس، توفي محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام توفي إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة كوفيد 19.

كذلك شهدت فرنسا إصابة مسؤولين بفيروس كورونا، حيث أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف في البرلمان بالفيروس.

إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

وأفاد مصدر طبي عراقي، بتأكيد إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، موضحًا أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بالوباء التاجي.

ورجح نائب من البرلمان تحفظ الكشف عن اسمه، في حديث لـ"سبوتنيك"، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لا سيما أن من بينهم مقربون من فصائل وشخصيات موالية لإيران.

الفيروس يصل إلى البيت الأبيض

ووصل الفيروس إلى البيت الأبيض حيث وقعت العديد من الإصابات بين المسؤولين في الولايات المتحدة، وكان آخرهم أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

حيث أكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إصابة أحد العاملين في فريقه بفيروس كورونا، وقالت كاتيا ميلر، المتحدثة باسم "بنس"، إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه "لم يتصلا اتصالا مباشرا مع الفرد المصاب"، دون تحديد اسمه، وأنه "يتم تعقب الأشخاص الذي اتصل بهم الفرد وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".