ارتفاع حصيلة الوفيات في إسرائيل بسبب كورونا إلى 215 حالة

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد إلى 215 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة مساء أمس الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي 7 آلاف و386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس.

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد منذ بدء انتشاره بلغ 15 ألفا و834 شخصا.

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.