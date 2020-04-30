متحدث MBC يدافع عن رامز مجنون رسمي: المهم إن الضحية راضية بعد المقلب

علق مازن حايك المتحدث الرسمي باسم MBC على اعتراض البعض على برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقال حايك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أي عمل ناجح يجب أن يثير الجدل والنقاش، لافتًا إلى أن هذا ما تعودت عليه مجموعة قنوات "mbc"، مضيفًا: "ده مش جديد على المجموعة".

واستنكر حايك الهجوم الكبير على المجموعة واتهامها بأنها تنشر الصهيونية وتطبع مع الصهيانة وتنشر الجنون بين المشاهدين، مشيرًا إلى أن القناة تقدم صورة مختلفة للوطن العربي.

وتحدث حايك عن برنامج رامز مجنون رسمي، مشيرًا إلى أن الفنان رامز جلال فنان كبير ويعمل مع المجموعة للعام الخامس على التوالي ويقدم برنامجا موجودا على كافة الشبكات العالمية، لافتًا إلى أن برامج المقالب يكون فيها بعض المبالغات والزيادات والإخفاقات أحيانًا، معتبرًا أن برامج المقالب هي المتعة التي يصاحبها الذنب.

وأكد حايك أن هذه هي نوعية برامج المقالب، مضيفًا: "الأهم إن الضحية راضية"، مشددًا على أن رضا الضحية يكون بعد وقوع المقلب وليس قبله.

وتابع: "ميعرفش إنه رايح لرامز جلال ولا يعرف أن هيتعمل فيه مقلب"، مؤكدًا أنه لا يتم عرض حلقة إلا بعد الحصول على موافقة الضيف ويكون هناك اتفاق مكتوب مقابل لذلك.

وقدم حايك اعتذاره لمن يعتبرون أن تعليقات رامز فيها بعض الإسفاف، مؤكدًا أن هذه هي طبيعة برامج المقالب.