ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 219 حالة والإصابات تبلغ 15870

أعلنت إسرائيل تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 36 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15870 والوفيات تصل إلى 219، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأشارت الوزارة مساء أمس الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون الرعاية في الوقت الحالي 7 آلاف و386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.